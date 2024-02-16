嘉義市歷史建築「東門派出所」整修後內部現況。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市歷史建築「東門派出所」整修後內部現貌。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市歷史建築「東門派出所」整修近7年後於去年完工，一度因挖到所長宿舍遺構而停工，邊修邊調研，發現所長宿舍後方石砌牆垣有1845年（清道光年間）的龍王廟遺跡，市府文化局將於4月在東門派出所舉辦桃城文學活動，後續辦理招商委外營運。

嘉義市東門派出所所長宿舍後方的石砌牆垣是1845年（清道光年間）的龍王廟遺跡。（廖素慧攝）

嘉市府指出，位在公明路與共和路口的「東門派出所」建於1923年，是嘉義市僅存的日治時期警察機關建築，2010年公告歷史建築，2012年委外調研，2017年開工整修，2018年因發現所長宿舍遺構而變更設計、停工，進一步調研，2022年2月重新發包、4月開工，2023年11月完工，12月15日驗收合格。

嘉義市東門派出所所長宿舍整修後現貌。（廖素慧攝）

嘉市府表示，東門派出所保存、活化以修舊如舊為原則，盡量使用原本建料，按照原本建築方式修築，完成員警宿舍、派出所以及所長宿舍、廁所的修繕與建置，修復過程中發掘到「龍王廟」遺址，已保留，並成為庭園遺構景觀中的亮點。

根據調研，「龍王廟」是建於1845年（清道光25年），主祀四海龍王，而龍王信仰溯源自唐代時印度的龍王思想傳入中國，後來日據時期興建東門町派出所，於1922年開工，1923年完工。

嘉市府文化局表示，目前文化局執行東門派出所作為文化基地活化再利用，主要先推廣嘉義桃城文學活動，預計4月開幕，同步進行委外招商銜接後續營運。