為感謝清潔隊員春節期間守護環境的辛勞，新北市長侯友宜今（16）日專程到中和區清潔隊致贈龍年福袋，慰勞終年辛苦的清潔隊員。侯友宜表示，因為有清潔隊員犧牲與家人團聚的時光，加班完成清運勤務，才能讓整座城市維持整潔和良好的環境品質。

環保局長程大維表示，今年春節假期自2月8日小年夜開始，7日逢周三清潔隊員例休日，考量民眾年前大掃除需求，當天仍加班收運，並持續值勤到9日除夕當天傍晚6時，除夕晚間到初三各區清潔隊共提供71處垃圾定時定點收運服務。13日農曆初四即恢復正常垃圾收運，加上因應1999市民服務專線的緊急環境維護勤務，清潔隊員的服務相當於24小時全年無休，希望能提供給市民們更好的環境品質。

侯友宜發龍年福袋給清潔隊員。（王揚傑攝）

侯友宜發龍年福袋給清潔隊員。（王揚傑攝）

侯友宜表示，除夕當周平均每日垃圾量約2914公噸，比平日垃圾量增加6成5，除夕當天垃圾量更達3436公噸，是平日1.94倍；初四恢復收運，垃圾量更高達4210公噸，是平日2.38倍，清潔隊員在春節的工作量等於是平常的兩倍，在這樣壓力下能圓滿達成任務，除了市民的配合，更要感謝每位隊員堅守崗位、全力以赴。

侯友宜說，為了鼓勵基層清潔隊員，持續落實對隊員的實質照顧，新北市今年將增加197名員額，並將外勤獎金由每月8000元調高為1萬元、駕駛安全獎金從每月600元提高到每月1500元、夜點費由每日80元調升為120元；另在春節期間加班的人員，除了津貼以外，也给予補休，慰勉清潔隊員春節期間的收運辛勞。