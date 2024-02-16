「車壇女戰車神」蘇宗怡，年前與老公甜蜜出遊，特地換上10年前的洋裝，分享多張大尺度美照，引起粉絲熱烈討論。她透露保養身材的方法，是嚴格執行戒飲料、零食計畫，平日還會靠「雙手」監控身材，且適時補充益生菌，「想要維持體態，顧好腸道環境非常重要，絕對不能只進不出」。

蘇宗怡年前與老公到新加坡度假，開心換上近10年前峇里島家族旅行時，蘇爸爸要她買下的洋裝，試穿時蘇爸爸還親手幫她綁上腰帶，因此對蘇宗怡來說別具意義，但礙於服裝尺度過大，蘇宗怡自此之後再未穿過，戲稱這是「出國才能穿的衣服」，除了大讚蘇爸爸的好眼光，更幸福表示「這是父親的愛」。

蘇宗怡此趟旅遊不但小露性感事業線，還大秀白皙美背，穠纖合度加上近10年不變的完美身型，也讓粉絲大為驚艷：「太辣！」、「背部線條好美」，紛紛留言敲碗：「地球黃金線怎都沒這套服裝？」、「麻煩穿這件主持黃金線」，看到粉絲熱烈回應，蘇宗怡幽默回覆：「那個⋯我們節目有不少孩子和爸媽一起看誒」，並訝異表示「沒想到大家這麼『欣賞』這件衣服」。

雖然維持著窈窕身材，蘇宗怡卻自曝愛吃零食解饞，曾一個人吃完六包蜜地瓜，過年甚至吃掉兩大包寸棗，說完也忍不住直呼：「是不是很可怕！」為了維持少女體態，閒暇時她會用手掌當量尺，將手掌撐開測量腰、腹圍，早晚也都會測量體重，嚴格監測身體的數字密碼。

談到年後健康體態計畫，蘇宗怡表示，除了保持運動習慣，飲食避開高油脂、高鹽、高糖的醬料，也會補充益生菌，同時搭配膳食纖維調整體內環境，保持腸道環境健康。蘇宗怡也遵從醫師叮嚀，計劃於年後進行重訓增加肌肉量，讓線條看起來更結實，笑說：「我老公說要跟我一起，這樣我們應該會比較有動力。」