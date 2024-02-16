一名女網友在網路社群「Dcard」抱怨，春節連假最後一天的假期被毀掉，她表示，買房子時很後悔沒有上頂樓去看看，因為他們剛好是最高樓的下一樓，買完才想到要上去看看，一開始很慶幸，他們臥室的樓上，剛好是鄰居的露台，還很開心鄰居養了很多隻象龜跟蜥蜴。

但後來噩夢才開始，女網友表示，象龜在春天時，每天凌晨或下午，都會不停地刮地板，他們問了隔壁鄰居，才知道已經被吵了好幾年了，已經被吵到麻痺了。

該位女網友說，就在今年過年休假的最後一天，他們去午睡的時候，就有很規律的「咚、咚、咚」聲音，本來以為是哪一家的洗衣機聲音，一開始並不在意，但從1點多一直咚到4點多，最後的假期就這樣被毀了。

女網友的老公，最後就想去找出聲音的來源，走上頂樓的時候，發現聲音竟然是「象龜在交配」，因為龜殼不斷地在敲擊地面，她老公忍不住去敲了樓上鄰居的門，但是沒人在家，她憤怒的表示，若是再有下次，真的就會次次都報警，「看誰先受不了！」

網友看了貼文留言表示，「之前有認識的人，也是買新房子後被鄰居吵死，找管委找警察都沒用，最後直接找律師蒐證要告他才解決」、「這種製造噪音的真的很靠杯」、「真的很困擾呢！ 不過我也是第一次知道烏龜會吵到人 我以為他們是很安靜的生物」。