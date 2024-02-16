無薪假好轉中？據勞動部今天公布的無薪假（減班休息）統計，共有 337家、7446人實施、創下近3年新低，較上一期減少24家、減少1660人，其中製造業就減少1526人，勞動部官員表示，減班休息情況較之前情況趨緩，隨著製造業轉好，預估到年中之前會越來越好。

據統計指出，整體實施的無薪假7446人中，其中製造業達6748人最多，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，本期減幅以製造業為主，並以資訊電子工業減幅最為明顯，減少913人，其中規模較大廠商560人、140人及140人3家等電子零組件廠商本期不實施，化學工業也有250人及100人橡膠廠、約100人的印制廠不實施，民生工也有100多人的包材廠不實施，與工業製品關連性大的批發業本期也減少實施120多人。

黃維琛說，經詢問廠商部分回覆說訂單已經回來了、不會再實施，但也有數家廠商稱要視訂單情形而定，但整體而言較先前趨緩，每月下降趨勢仍在，可以期待越往年中會越來越好。