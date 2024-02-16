台灣網紅「晚安小雞」和同夥阿鬧在柬埔寨開直播造假，自稱被詐騙集團襲擊、劫財，目前柬國初級法院裁定兩人犯下煽動製造社會動亂罪，監禁2年加罰鍰，掀起譁然。有網友指出，晚安小雞光是YouTube頻道收入，一個月就有50萬進帳。

晚安小雞經常在YouTube頻道開直播分享超自然現象的探險影片，共有12.9萬粉絲，而他將訂閱制分成三個等級，一般會員是「雞蛋糕」，月繳75元台幣，每月可看2部影片，有專屬留言貼圖；第二種是「雞蛋糕經理」，月繳300元台幣，每個月4部影片加專屬留言貼圖；最高等級則為「雞蛋糕董事長」，只要月繳1000元台幣，不只享經理會員的待遇，訂閱滿6個月還可以加入專屬群組。

晚安小雞YT頻道訂閱數12.9萬。（圖／YT@晚安小雞官方頻道）

晚安小雞的會員制有三個等級。（圖／YT@晚安小雞官方頻道）

雖然晚安小雞的很多粉絲都只是一般會員「雞蛋糕」，但從YouTube頻道訂閱數12.9萬來看，粗估月入50萬起跳，還不包含晚安小雞在百貨商城賣東西的所得。如今晚安小雞被柬國初級法院裁定犯下煽動、製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約新台幣30896元），刑期結束後才能被驅逐出境，令粉絲不勝唏噓，感嘆如果不做造假直播，以這個高收入，在台灣可以過得很舒適。