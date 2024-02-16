權值股部分，台積電繼昨日風光開紅盤後，今日股價欲振乏力，早盤後跌幅擴大，終場收跌2.01%、報在689；聯電(2303)同樣開低震盪，股價收跌0.71%、報在48.85元；聯發科(2454)整場多小跌震盪，收跌0.21%；鴻海(2317)則震盪平盤附近，終場小漲0.5%、報在105.5元。雙A宏碁(2353)、華碩(2357)今日逆勢剽悍，分別大漲逾5%、3%。

盤面聚焦的AI族群，今普遍熄火居多，廣達(2382)因1月營收不佳，股價開低走低，大跌逾6%，緯創(3231)下挫逾3%，緯穎(6669)跌幅也逾2%，英業達(2356)震盪在平盤附近，今日AI股以技嘉(2376)最為抗跌有撐，開高逆勢抗跌，終場收漲2.83%、報在381元。

高價IC設計股今日同樣中箭落馬，昨甫登上股后寶座的力旺(3529)，后位尚未坐熱，今(16)日股價狂瀉，重挫跌停，信驊(5274)則是開高走低，股價小跌震盪，股王世芯-KY(3661)則是重挫逾5%，但依舊站穩所有均線。

電子股今日呈現題材中小型股各自點火的局面，IC封測菱生(2369)、華泰(2329)攻上漲停鎖住，其中華泰更是當紅炸子雞美超微重要概念股，另外，同屬美超微概念股的麗臺(2465)同樣攻上漲停。WiFi 7題材IC設計股揚智(3041)、立積(4968)亦攻上漲停。伺服器機殼股迎廣(6117)以及電腦周邊股昆盈(2365)也都亮燈。

神盾集團今日亦重燃戰火，包括神盾(6462)、安國(8054)、安格(8864)均收在漲停，芯鼎(6695)大漲5.7%。

展望台股後市，統一投信表示，由於台股3月即將迎來新基金(ETF)募集潮，籌碼面上有助資金活水挹注。而基本面部分，隨供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求，全球商品貿易動能可望回升，加上AI、高速運算等新興科技應用持續擴展，將增添出口成長動能；投資方面，半導體廠商維持先進製程投資，加上企業因應淨零與數位轉型趨勢，持續導入相關設備等，皆可望激勵投資，台股後市持續看好。

下週市場聚焦經濟數據包括企業財報以及經濟數據。以企業財報來說，市場預估2023年第四季美國企業獲利年增加6.6%，高於去年第三季的4.5%，隨後逐季震盪走高。經濟數據部分，下周將公佈歐元區2月PMI，預期持續回升，因受惠於亞洲假期帶動旅遊回升，有利於服務業恢復。