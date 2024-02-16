夏浦洋（左）親暱的喂哲哲吃草莓 。（黃氏兄弟提供）

夏浦洋（中）首次挑戰BL劇情與哲哲（右）一同演出瑋瑋（左）的MV 。（黃氏兄弟提供）

FEniX夏浦洋近日與黃氏兄弟的哲哲，一同出演瑋瑋的抒情歌曲〈男孩說〉MV，刻劃兩人從甜蜜互動，到錯過彼此的遺憾。這是夏浦洋首次挑戰BL劇情，在MV中與哲哲上演餵草莓、共聽耳機、相互依偎等甜蜜互動，歌迷們則因傷感結局，不捨留言：「有那種看完還久久不能平復的感傷」、「哲哲和浦洋演得好好」、「劇情好虐，看到哭了」。

瑋瑋分享，〈男孩說〉的故事是一段親自經歷過的緣分，夏浦洋的外型和他記憶中男方非常相似，很開心能夠由他詮釋這個角色。開拍前，瑋瑋更是毫不保留地，將這段心情紀錄分享給夏浦洋，讓他能更深入地瞭解角色心境。

夏浦洋坦言，他和哲哲都是害羞的個性，過去只在工作上見過一面，沒想到演出時兩人意外的有默契。他也透露，對於書店裡與哲哲共舞的片段最印象深刻，「跳舞時，有個瞬間覺得和哲哲之間很真摯，事後看到鏡頭裡兩人的眼神都充滿甜意，自己也突然被感染了」。

〈男孩說〉MV在2月14日情人節上線後，哲哲在社群發出與夏浦洋的合照，並留下「情人節快樂，我的一日男友」閃瞎眾人，甜蜜模樣引起上百則粉絲留言。期待未來兩人有其他合作機會，帶給粉絲們更多作品。