街舞是時下不分年齡的熱門潮流，是新世代青少年風靡的藝文活動，為了讓台灣街舞愛好者「敢跳，就要秀！」《中時新聞網》特別規劃《HIGH翻街舞團》企劃，讓不同年齡層的讀者更認識台灣本土舞者，接觸「街舞」、愛好「街舞」。

最重要的是，街舞項目已列入本屆巴黎奧運項目。事實上，在2018年布宜諾斯艾利斯青年奧運，街舞項目就曾登場過，主要是以Breaking舞風作為正賽項目。今年暑假巴黎奧運將有機會看到這項新世代賽事，或許有機會能成為台灣奪牌強項。

HRC Hybridcrew，成立於2018年，為知名舞蹈工作室HRC旗下職業舞團，象徵著多元融合舞風與力求創新作品編排，有別於一般的職業舞團。「HRC Hybridcrew」曾獲多次國內外大小獎項，更於2019年遠至美國獲得World of dance 世界第六。

「HRC Hybridcrew」目前主要成員有30位，無論街舞教學到商業藝人編排至活動策劃與企業合作等都備受關注。「HRC Hybridcrew」活躍於各高中職大專院校社團師資，在各年齡層裡致力推廣台灣街舞教育文化，希望為台灣提供更專業與多元的舞蹈作品。