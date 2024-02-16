大陸一艘快艇14日在金門附近海域越界捕魚，並在躲避金門海巡追緝時翻覆導致船上4人落海，其中2人不治身亡，引發兩岸輿論關注。據知情人士透露，目前海基會已經聯繫到4位大陸漁民家屬，並預計會透過廈門經由小三通抵達金門，再與家屬來說明來瞭解整個事情的原委，並提供人道方面的協助。目前通關路徑都在協調中。

根據知情人士說明，海基會接收到陸委會的委託，並發函至海協會來幫忙協助處理此事件，由於過去海基會對這類的請託與急難救助事件的經驗也比較豐富，會透過例如各地台協與大陸當地單位幫忙聯繫上，近日金門案件的4位家屬也已順利聯繫上。

此外，16日舉辦的「2024年大陸台商春節活動」，今年參加台商人數雖較上年比較踴躍，但據了解，仍有部分台商甚至是大城市的台協會長受到大陸官方的關切壓力，希望不要出席活動，也導致部分台商最終不克出席。

但知情人士也透露，部分台協會長與台商回台灣時仍會拜會像是海基會等單位，也表達希望兩岸和平穩定、增加交流等心願。