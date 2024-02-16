屏東東港鎮海鮮餐廳「碳集蚵仔200吃到飽」在過年期間爆出食物中毒，連即將臨盆的孕婦也受害。（屏東小鎮資訊提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東東港鎮海鮮餐廳「碳集蚵仔200吃到飽」在過年期間爆出疑似食物中毒，連即將臨盆的孕婦也受害，不少民眾爆料指出，大年初四13日到該餐廳消費後，15日開始出現上吐下瀉，對此，屏東衛生局證實陸續有接獲民眾反映，目前確定有4名外縣市民眾受害，總受害人數統計中；而據爆料狀況來看，至少有18人受害。

受害的孕婦指出，他們一群親友20人13日到「碳集蚵仔200吃到飽」消費，大家點了烤蚵來吃，在吃的過程中有看到蚵殼上面有白色的蟲在爬，還有幾顆剝開時是臭的，當下他們有跟老闆反映，但對方說，「可能只有1、2顆這樣而已」。

她說，大家當下不疑有他，沒想到15日開始出現上吐下瀉、發燒的狀況，他們一群人中有10人身體不適，包括她與另名孕婦以及小朋友等，他們驚覺事情不對勁，趕緊上網查該餐廳的評論，不料一查看到的都是「上吐下瀉的評論」。

她續道，受害的親友們有的是半夜就去掛急診，所以也沒想到通報的問題，而她是昨晚去婦產科打營養針時有驗血，醫院知道後趕緊幫她通報的。她無奈道，她下周就要生產了，在得知自己疑似食物中毒後，非常擔心會影響小孩，好險檢查後沒事，他們打算等衛生局的調查結果再視情況要不要向業者提告。

對此，屏東衛生局證實自15日起，陸續接獲民眾來電反映春節連假期間至東港鎮「碳集蚵仔200吃到飽」用餐，於餐後出現上吐下瀉、胃痛等情形，也於下午接獲他縣市衛生局通報案內業者疑似食物中毒案件。

屏東衛生局指出，該案已依食品中毒案件流程，派員至現場稽查，進行疑似食品中毒調查與環境檢體採樣，如經行政調查結果屬食品中毒案件，將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

至於受害人數有多少，屏東衛生局表示，目前得知外縣市的民眾有4人，總人數還在統計中。不過依網上的爆料狀況來看，至少有18人受害，且還有受害民眾稱，他們15日全家無法上班課，小朋友打完針後，還一直吐到黃色膽汁，真是花錢受罪。