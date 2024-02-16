塔芬谷山屋，溫姓女山友疑高山症。（空勤提供）

空勤直升機飛向東郡大山北鞍營地目標區，吊掛起尿毒症發作的26歲王姓女山友。（空勤提供）

花蓮空勤總隊今天獲報3起山難救援，由同1台黑鷹直升機，先後飛往轆轆谷、東郡大山、塔芬山屋，救出3名均為20多歲的年輕女山友，3人分別因為高山症、尿毒症發作無法行動，都送到花蓮德興棒球場落地，由救護車送醫。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今晨間接獲總隊勤務指揮中心通報，高雄、南投消防局獲報，有3支分別位於轆轆谷、東郡大山、塔芬山屋等3支登山隊隊員出現狀況，等待救援。

空勤花蓮黑鷹直升機由正駕駛王宥勝、副駕駛謝華榮、搭載機工長黃啟君、消防署特搜隊小隊長張力家及隊員張晏嘉5人，駕黑鷹直升機（編號NA-715）今天上午8時20分起飛趕往救援。

黑鷹直升機上午9時14分抵達轆轆谷山屋，4分鐘內落地救出高山症的28歲楊姓女山友，又轉飛塔芬谷山屋，9時21分抵達目標區，落地後9時35分救出同樣是高山症的溫姓女山友，接著再度飛向東郡大山，上午9時45分飛抵東郡大山北鞍營地目標區，9時58分吊掛起尿毒症發作的26歲王姓女山友。

一趟任務，不到一小時連救出3人，登機檢傷並給氧緩解症狀，最後飛往花蓮德興棒球場附近空地，於上午10時29分降落，由花蓮縣消防局救護車，將3名傷患轉診送醫。