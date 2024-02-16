工程開挖導致地下管線破損漏水事件頻傳，新北市議員黃淑君指出，112年度「因工程施工挖損導致漏水」案件，在板橋區就高達近300次，造成人民生活極大的不便。黃淑君表示，市府應積極調處各管線單位，落實新北市立體圖資建置。

黃淑君說明，新北市幅員遼闊，人口眾多，地方建設工程也多，也曾制訂「新北市道路挖掘管理自治條例」及「新北市道路挖掘施工管理及安全準則」等相關規定，卻仍無法降低路損情事，路面不斷重複開挖，不僅造成人民通行上的危險，更容易造成地下管線之破壞，導致民生需求受到影響。

黃淑君表示，近年來除了汙水因多年施工有較為完整建置外，大多管線都有面臨到資訊年久，準確度不足問題，尤其是地下雨水箱涵及排水管線大多交錯複雜，自來水管年代久遠，大多淺埋、管線老舊等問題，也常讓工務單位在施工前，都需要不斷試挖確認施工位置。

黃淑君強調，最重要的「立體圖資建立」亟待落實，包含地面上的城鄉、工務、地政，以及地面下的各大民生管線，如台電、自來水、電信、瓦斯及汙水等，都應該積極檢討，才能降低路損及路面重複開挖，所造成不必要的浪費，且立體圖資建立對於都市災防也有立即的助力。