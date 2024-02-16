香港賣座喜劇《飯戲攻心》2022年的中秋節檔期在香港賣得滿堂彩，話題滿滿，今年再度推出續集《飯戲攻心2》，雖然首集靈魂人物大哥黃子華沒有繼續演出，但在今年香港賀歲檔仍是賣得滿堂彩，以2500萬港幣穩坐票房冠軍寶座，更打破第一集的二項票房紀錄，口碑及票房雙贏！

《飯戲攻心》在2022年在香港創下超過3億台幣的票房，成為香港史上最賣座的港產喜劇電影，續集《飯戲攻心2》在今年賀歲檔上映，果然氣勢如虹，連續打破第一集的紀錄，首日票房便超越第一集首日開票數字，大年初一（2／10）的單日票房也高達2242萬台幣，打破第一集單日最高票房的紀錄，目前更累積超過2500萬港幣（約1億台幣）的佳績，榮登香港賀歲檔中西片中的冠軍，電影的口碑好評滿滿，有趣及動人的金句不斷，故事笑中有淚，雖然沒有上集主角黃子華的演出，仍是創造了好成績。

導演陳詠燊覺得《飯戲攻心2》並不是加入一些新的重量級明星員，再重新發展一個新的故事就能成功，而是想延續之前家族成員接續的故事，才能感動觀眾。第二集繞著三場婚禮展開，「婚姻是夢想但婚禮是硬仗」的主題，就讓不少觀眾心有悽悽焉，扮演家中二哥的張繼聰在電影中原是為了做生意，意外弄假成真，不得不和女友鄧麗欣公開辦婚禮，竟鬧得整個家族雞飛狗跳。他表示當初拍第一集時，根本沒有想到可以獲得如此好的票房及回響，「當時映後活動跑了上百場，是一段很奇妙的旅程，和其他人也合作的好開心，有機會再演一次，不論是劇本還是創作的氣氛都更深化了，心中有一團火很強烈，很想一家人在一起努力向前。」

扮演家中小弟的陳湛文以鬼才導演陳果的驚世之作《三夫》打開知名度，高瘦有趣的外表讓觀眾印象深刻，成為新生代搶手演員。在電影中扮演小弟是位電競隊的高手，也和王苑之談了多年的姊弟戀，這集王苑之為了替生病的外婆沖喜，硬是要嫁給他，鬧出笑話不斷，但也讓兩人重新檢視了彼此的情感。陳湛文表示演出第一集時，還在摸索如何成為一家人的感覺，「張繼聰和王菀之是十多年的朋友，演起來很有默契，一個聲音就能彼此接招，讓我完全不敢鬆洩，幸好有了第一集的經驗，這回比較敢放膽去表現。」