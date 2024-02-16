在台積電上班薪水高、福利好，但工作壓力也相對大許多，一名網友透露在台積電當產線仔被操爆，求其他網友推薦養老公司引發討論。有網友則說，頎邦低調爽，一堆學長都是從台積電過來養老的。

原PO在Dcard發文指出，他目前在台積電做產線的工作覺得很操，近年來深深感受到金錢沒辦法彌補他對於追求自由生活的渴望，想請大家推薦適合養老的公司。

至於條件方面，原PO說不一定要是半導體業，系統廠也可以，上班時間最好是朝9晚6，薪水則不苛求，希望年薪能實領100萬。

其他網友則建議，「頎邦低調爽，一堆學長台積電過來養老的」、「朋友在鴻海年資5年，年薪130萬，上班都在看股票」、「來緯創，年薪中位數140萬，上班時間朝9晚6，的確養老」、「系統廠蠻舒服的，但是薪水可能沒辦法到你的要求」。

也有網友說，「可以跳到別的行業，我跳到機電工程業，見紅休，年薪100萬，未來還會成長，但跟半導體比當然還是差蠻多的」。

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