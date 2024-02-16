傳聞已久的Nike裁員終於有進一步動作，公司證實將裁員2%，約1600人。此前，Nike曾表示要在未來三年內縮減20億美元（約新台幣627億）的成本，藉此把握住最大的成長機會。

綜合外媒報導，Nike的裁員行動將在本周展開，下一輪預計季末完成，目前Nike在全球共有超過8.3萬名員工。高通膨持續影響消費者支出與情緒，且大陸經濟復甦程度不如預期，同樣造成Nike的營運壓力。

Nike公布最新一季財報與財測，單季收入133.9億美元，低於市場預期的134.3億美元，同時Nike也調降全年營收預測。行政總裁John Donahoe坦言，目前沒有處在最佳的狀態，為了強化競爭能力，要將專注在最重要的事情上。

Nike最新聲明也強調，裁員是一個痛苦的現實，更是不能掉以輕心的現實，公司調整組織規模與結構，以把握住最大的成長機會，利用資源增加對跑步、女裝及Jordan等品牌的投資。

Nike股價週四收在106.05美元，下跌0.28美元（或0.26%）過去一年下跌將近15%，今年以來則維持在100美元上下，2021年左右歐美國家疫後復甦，Nike曾衝上170美元，近期則因業績疲軟出現崩跌。