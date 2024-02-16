改編自艾迪塔．芙娃斯卡暢銷小說，電影《上流誘惑》由波蘭新銳女導演瑪麗亞・薩多夫斯卡執導。這也是瑪麗亞繼《性我者得自由》、《拜金女王的性愛派對》後，再次挑戰直指社會問題的情慾電影。片中來自義大利，與女主角伊內姿（海倫娜・英格勒特 飾）不打不相識，展開宛如偶像劇「霸道總裁與小職員」戲碼的男主管菲利浦，找來義大利時尚寵兒安德烈亞・普雷蒂飾演。這也是安德烈亞繼《拜金女王的性愛派對》後，再次與導演瑪麗亞合作，不僅在新片中大秀好身材，西裝筆挺、開名車的貴氣英姿更是讓人印象深刻。提到片中最主要的一場菲利浦同時與下屬、好兄弟三人性愛戲，安德烈亞表示整個拍攝過程都相當舒適，劇組特地安排了專業的親密戲指導從旁協助，讓演員們都在很有安全感的狀態下完成演出，而對於片中涉及的下藥、偷拍、職場性暴力等議題，安德烈亞感性表示，「我明白至今仍有許多女性仍在受苦，對於這次我能參與這樣一部電影，我感到相當有使命感！」

至於立志成為成功女編輯兼網紅的女主角伊內姿，則找來出身演藝世家的海倫娜・英格勒特演出。導演瑪麗亞表示，自己第一次見到海倫娜剪了一頭極短髮走入試鏡間，便深深被她吸引住，「她短髮俏麗的模樣讓我想起我最愛的新浪潮電影，高達的《斷了氣》女主角！」於是很快選定由她來演出。此外，瑪麗亞也坦言，自己開拍前也特地向千禧年後出生的海倫娜討教「二十幾歲的年輕人究竟在想什麼？」、「現在年輕人都聽什麼音樂？」、「你們參加派對都玩些什麼？」讓她笑稱海倫娜儼然是她的年輕人研究顧問。對於此次演出多場情慾戲，海倫娜坦言在收到劇本時就知道尺度了，「同時和兩個男性一起演床戲是很大的挑戰，但我完全不覺得不舒服。這是一部對當代社會相當重要的電影，除了娛樂外也具有警示作用，我很榮幸參與其中！」《上流誘惑》今日在台上映。

在雜誌社工作的伊內姿夢想是成為首屈一指的記者，工作之餘她也認真經營自己的Podcast節目，然而粉絲數總是停滯不前，上班也總是被指派打雜、跑腿，寫的稿子始終不被上司採納。眼看夢想與現實的距離愈來愈大，伊內姿感到沮喪不已。直到某天，她的破車撞上了一輛保時捷，而車主正是總部從義大利派來的財務長菲利普，不打不相識的兩人，展開宛如愛情芭樂劇般的關係。伊內姿在夜店意外結識了退役的足球金童麥克斯，並取得了三天貼身獨家採訪的機會。眼看流量密碼主動送上門，伊內姿使出渾身解數與麥克斯展開一場「誘惑遊戲」，周旋在兩大性感帥哥之間，她意外發現菲利普與麥克斯之間的祕密過往。眼看三人在這場遊戲中愈陷愈深，究竟誰會徹底臣服在這場從肉體到心靈的誘惑中？與此同時，編輯部收到一則匿名爆料的3P性愛影片，主角正是他們三人，伊內姿將面臨更大的危機。