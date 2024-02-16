全球票房奇蹟《自由之聲》製作團隊最新感動力作《天使之心》即將於3月8日國際婦女節全台上映。導演亞歷杭德羅蒙特沃德繼《自由之聲》改編非法兒童運販真實故事，揭露殘酷真相及奮不顧身的救援行動，新作《天使之心》再將改變世界的傳奇女人，卡布里尼爭取平等與幸福的真實故事搬上大銀幕。

導演亞歷杭德羅蒙特沃德形容電影核心人物卡布里尼的精神，影響了整個劇組，他分享：「《天使之心》拍攝過程非常艱難，要還原當時18世紀末的樣貌與場景，一切都必須重新建造，正如同卡布里尼從無到有，身無分文來到美國，一手打造她的善良帝國，但當我們想到卡布里尼，就會想到她永不放棄的精神，而這個信念也都帶給我們整個劇組了，最後很感恩電影都順利完成了，而卡布里尼的故事也必須被更多人看見。」

電影講述義大利修女卡布里尼遠征美國，不只建立孤兒院、學校，並有數家醫院由她一手籌畫誕生，幫助弱勢得到醫療資源，她不畏艱辛，跨越種族歧視，爭取平等與幸福的真實故事將在大銀幕散播勇氣、堅韌與希望給全世界觀眾。《天使之心》女主角克莉絲汀娜戴爾安娜坦言：「在拍攝電影之前，我其實根本不知道卡布里尼這位偉大的女人，了解她的故事以後，我太驚訝了！像她這麼偉大的聖人，我們竟然不認識，同時很高興這部電影的誕生，將帶領觀眾認識一位改變世界的傳奇女人，《天使之心》絕對值得一看！」

《天使之心》除了演技直達靈魂深處的義大利女星克莉絲汀娜戴爾安娜化身卡布里尼修女，其他共同參與演出的還有坎城影帝吉安卡羅吉安尼尼、入圍奧斯卡最佳男配角男星約翰李斯高以及曾入圍第39屆金馬獎最佳男配角的大衛摩斯等實力派演員聯手演出。