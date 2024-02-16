高雄開春首場大型徵才活動將於24日在高雄女中登場！現場有台積電、高雄捷運、響賓餐旅及王品餐飲，還有無印良品、唐吉訶德持續招兵買馬，現場約有40家廠商，超過1200個工作機會。

春節過後，許多勞工有想換跑道的想法，預計將有新一波轉職潮，高雄市將舉辦今年開春後首場大型徵才活動，將於24日元宵節當天上午9至12點，於高雄女中登場，現場有無印良品、唐吉訶德、不二製果、台積電、三元能源、華新科技、王品、La One、H2O、高雄捷運、義大醫院飲等40家廠商，超過1200個工作機會。

勞工局訓練就業中心主任楊茹憶說，此次餐飲業起薪約3萬以上，主管級以上可達4萬，而科技製造業約有4萬以上，由於是開春後首個大型徵才，預計會有跳槽或轉職潮，餐飲旅宿業預計人才需求量最大，楊茹憶表示，此次領取求職登記表及集點卡及面試並參加職災防治宣導者將有機會換得驚喜小禮物。