《灼人秘密》台灣演技派女星吳可熙15日受邀登上2024年第74屆柏林影展開幕紅毯，為入選主競賽單元的新片《以愛之茗》打頭陣亮相，她穿上台灣時尚品牌夏姿的黑色鑲金露肩禮服，在紅毯上展現台灣之美，搭配Tiffany耳環、手環及戒指，低調又有些性感，吸引現場國際媒體的目光，一直喊著她的名字求拍照，觀眾區也有許多人高舉相機捕捉她的身影。她感性地說：「10年前，我是從柏林影展這裡被大家看見的，10年後我又回到了這裡，走上這條紅地毯花了10年的時間，我很幸運可以走在這裡，很開心與各國影人見面與交流，期待他們會喜歡這部生猛有力的電影。」

吳可熙是國際影展的常客，也多次來過柏林影展參展，這次對她來說特別意義非凡，一方面是2014年因主演《冰毒》首次來柏林影展剛好屆滿10年，一方面是第一次主演的作品進入競賽單元，首次拿到演員獎項的入場券，她平常心面對，「太多各國優秀的演員，有機會可以站在這個殿堂，被評審團及各國優秀的影人看到，我已經覺得很幸運。」她期待各國影人喜歡新片《以愛之茗》、喜歡她的演出，打趣地說：「喜歡的話歡迎來找我演戲！」

第74屆柏林影展主競賽單元由《黑豹》、《自由之心》奧斯卡得主露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）擔任評審團主席，評審團成員有香港導演許鞍華、《神秘肌膚》美國演員暨導演布拉迪科貝特、《甜蜜天堂》義大利演員暨導演潔絲敏唐卡、《水漾的女人》德國導演克里斯汀佩佐、《天堂幻影》西班牙導演亞博賽拉以及烏克蘭最具影響力的作家奧克薩娜扎布日科，今年有20部作品角逐最高榮譽金熊獎，將在台灣時間2月25日凌晨公布得獎名單。

除了象徵柏林影展最高榮譽的「金熊獎」以外，還有個人獎項的「銀熊獎」。由於柏林影展沒有個人獎項的入圍名單，頒獎典禮當天任何一部入選正式競賽作品的演員都有機會上台領獎，近年來則是取消以性別分類頒發影帝影后，改以最佳主角獎、最佳配角獎頒獎，吳可熙是《以愛之茗》片中雙女主角之一，主角獎、配角獎都有機會角逐，期待把一座銀熊獎抱回台灣。

新片《以愛之茗》由吳可熙、張翰及非裔法籍女星妮娜美羅（Nina Mélo）主演，將在台灣時間2月22日凌晨於柏林影展世界首映，並在春末於台灣上映。