台股金龍年開年報喜，連帶台股基金也氣勢如虹，統一全天候基金榮登首檔淨值突破300元的台股基金，且淨值前三雄持續由統一投信包辦，包含統一全天候基金、統一奔騰基金及統一黑馬基金，此三檔基金的淨值皆改寫歷史新高紀錄，顯示專業的投資團隊可領軍旗下台股基金展現王者榮耀的霸氣。

統計至2/15，統一全天候基金淨值衝到310.38元，為台股基金唯一一檔300元的淨值王，統一奔騰基金淨值244.34元、統一黑馬基金217.91元，分居第二、三名，台股基金前三名清一色全由統一投信所操盤。