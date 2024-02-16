德國工商會對超過2.7萬家企業的調查顯示，35%的受訪企業預計未來12個月業務將會惡化，只有14%受訪企業認為業務會有所改善，主要是因為較高的能源價格、政府官僚作風、熟練工人短缺，以及國內需求疲弱，都拖累了經濟產出。

德國工商會周四在柏林表示，企業的悲觀情緒正在加深。而2024年也將是德國自二戰以來，第二次連續兩年經濟萎縮。第一次是在2002和2003年，當時連續兩年衰退，促使當時執政的社民黨和綠黨聯合政府導入激進的勞動力市場政策和社會福利改革，將德國提升到令國際社會羨慕的競爭力水準。

DIHK負責人Martin Wansleben說，這是一個明確的警示訊號，德國和歐洲都必須嚴肅看待。

然而弔詭的是德國股市在近期屢創新高，顯示資本市場和經濟基本面有著落差。

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)將德國經濟的疲弱歸因於全球經濟低迷，並稱德國仍是新的大型計畫具有吸引力的地點，例如在電池、晶片、汽車和製藥等新設製造工廠項目。

歐盟執委會在周四下調歐元區今明年的經濟成長率，分別為0.3%和1.2%，並稱德國為歐元區經濟成長的最大拖累。

DIHK的調查顯示，近5分之3的企業將德國的經濟政策視為商業風險。調查還指出，33%的企業計畫在未來12個月減少在德國的投資，僅24%的企業表示計畫擴張。

德國Ifo經濟研究所所長Clemens Fuest表示，經濟和氣候政策未來方向的高度不確定性，是德國經濟成長疲軟的原因之一。Fuest指的氣候政策，是與脫碳議題相關的政策。

DIHK的Wansleben表示，有關要求德國企業在全球供應鏈中仔細審視人權和環境問題，相關立法必須暫停，因為它給規模較大的企業帶來了沈重的負擔。

他也表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，為對抗通膨而大幅調高利率，也拖緩了經濟。