目前已有43所大專校院推動學生「心理健康假」，但高中以下學校尚未啟動，台灣青年民主協會為此發起「支持國高中心理健康假盡快上路」連署，短短一天內共有 3176 位來自全台各地的國高中生參與，共同呼籲教育部盡快規畫國高中心理健康假與配套措施，正視學生心理健康。

台灣青年民主協會表示，在3176 位連署學生中，包括 2678 位高中生與 498 位國中生，來自全台灣 22 縣市，以及澎湖、金門與馬祖的學生。

台灣青年民主協會提到，有高中生在連署中分享，「希望心理假與心輔資源，可以讓學生自我覺察，也讓學校有更多線索觀察不同學生的狀況」，也有國中學生在連署中分享，「希望衛福部提供的免費心理諮商年齡可以向下延伸到 12 歲，國高中有許多壓力，卻因為社會對心理健康的污名說不出口。」

台灣青年民主協會引用教育部統計，從 2016 年到 2020 年，國小學生到大學生試圖結束生命的通報案件數從 1089 件大幅增加到 8730 件，5年內成長8倍之多。

台灣青年民主協會認為，「心理假」不該只出現在大專校院，期待教育部儘快規劃國高中的心理假制度，並在校園中落實。

國教盟表示，支持此項措施，認為這項做法能學生提供了一個應對緊急心理健康需求的途徑。然而也強調，身心調適假僅是解決學生心理健康問題的一部分，更重要的是從根本上進行預防和早期介入。

國教盟建議教育部進一步推動學校在情緒壓力管理、心理健康教育以及提升學生自我調節能力方面的工作。包括為教師提供培訓，使他們能夠更有效地識別和支持那些可能正經歷心理壓力的學生，並在必要時主動提供專業轉介。