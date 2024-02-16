「孩想陪你長大」將於2月19日參與司法院的座談會，當日將針對修法內容、人力資源不足導致社會安全網破洞等議題進行討論。（「孩想陪你長大」提供／劉瑋晴新北傳真）

新北國三生割頸案去年12月發生後，網友成立「孩想陪你長大」聯盟，發起連署修改少年事件處理法，今（16）日於臉書發文表示，他們將於2月19日參與司法院的座談會，當日將針對修法內容、人力資源不足導致社會安全網破洞等議題進行討論，與會人員包括教授及兒少團體等。

「孩想陪你長大」召集人表示，希望大家記得修法刻不容緩，畢竟誰都不想自己的孩子成為下一個受害者。先前已收到司法院發來的開會通知單，事由為「一起來體驗少年事件處理法」座談會，對於19日座談會，她表示會堅持自身立場，該審視的就該攤開讓人民參與。

「孩想陪你長大」也將於2月18日舉行四場快閃活動，地點位於中正紀念堂、大安森林公園、板橋（大竹筍）及土城斬龍山公園，希望大小朋友穿上淺色系衣服，以傘為意象，到場為自己的孩子撐起安全網，勇敢表達感受，一起關懷及守護自己的孩子，不讓悲劇再發生。

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