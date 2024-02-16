根據Global Market Insight估計，全球器材市場規模在2022年超過了150億美元，預計從2023年到2032年將以超過4%的年複合成長率持續增長，且消費者對於健康意識的重視程度增強，全球健身產業市場極具成長潛力。而喬山雖已為全球最大商用健身器材集團，仍持續不斷地在產品研發上精進，也因應市場變化及需求，將於近期推出高階及初階商用健身器材，分別以Ｍatrix品牌Onxy系列及Vision品牌推出，並將在三月及四月的秀展亮相，預料屆時將引發市場關注。

喬山今年度的集團會議於1月中在越南召開，全球子公司高階幹部齊聚越南工廠，設定各事業體的短中長期成長目標，凝聚全體的共識及方向，全力前進。越南廠現為集團家用健身器材製造重鎮，目前兩期工程已全數完工，完備的製造實力及成本、關稅優勢，提供喬山高性價比的產品搶攻市場。家用市場需求經過長時間的調整後，已於2023年下半年回到正常需求及成長的軌道，也讓喬山於新年度第一個月份就繳出年增四成的好成績。

喬山除了既有的健身器材營收成長，再加上集團旗下日本富士醫療器今年將擴大行銷及通路推廣。在三大事業體挹注下，喬山2024年合併營收可望再創新高峰。