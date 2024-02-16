半導體設備零組件供應商瑞耘(6532)1月自結合併營收6367.1萬元，月增26.71％、年增37.37％，登近4月高、改寫同期新高。今日股價開高3.26％後放量直攻漲停價67.4元至收盤，創去年11月底以來近3月高。

半導體封裝設備廠均華(6640)受惠步入客戶交機高峰期，1月自結合併營收3.31億元，月增9.12％、年增達3.71倍，改寫歷史新高。今日股價開高2.77％後放量攻上漲停價218元，再創上櫃新高。

半導體測試設備商美達科技(6735)隨著客戶需求復甦，1月自結合併營收4162萬元，月增2.49％、年增達2.66倍，登近20月高、改寫同期新高。今日開高1.91％後放量勁揚，終場收於漲停價86.3元，創2022年6月初以來1年半高價。

自動化設備廠萬潤(6187)受惠客戶擴產帶動設備需求增加，1月自結合併營收1.57億元，月增16.68％、年增達近1.12倍，登近17月高、亦創同期第三高。今日股價持平開出後一度翻黑，但隨後在買盤敲進下翻紅，終場以漲停價228元作收，再創上櫃新高價。

半導體設備零組件廠意德士科技(7556)1月自結合併營收4614.1萬元，月增5.45％、年增27.22％，登近4月高、改寫同期新高。今日小幅開高後一度翻黑震盪，午盤後在買盤敲進下急拉、一度觸及漲停價151.5元，終場大漲8.7％、收於150元，創2年7個月高價。

廠務系統整合服務廠漢科(3402)受惠訂單增加，1月自結合併營收4.57億元，月增0.93％、年增達75.98％，登近16月高，改寫同期新高、歷史第四高。今日股價量增勁揚6.93％至92.6元，終場上漲6.24％、收於92元，改寫上櫃新高價。

半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)1月自結合併營收2.34億元，月增8.01％、年增達35.77％，登近5月高、改寫同期新高。今日股價一度攻上漲停價146元，終場大漲7.52％、收於143元，雙雙再創上櫃新高價。