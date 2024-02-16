受此激勵，應材15日盤後股價飆升12％至210.35美元。
配備AI的個人電腦成為潮流，帶動PC市場走出疫情後的低谷，進而增加晶片與晶片設備需求。應材預料本財年第二季（2到4月）營收65億美元，正負約4億美元，高於分析師平均預估的59.2億美元。至於本季獲利，應材預料經調整的每股盈餘1.79到2.15美元，也同樣超出分析師估的1.79美元。
2024財年第一季（去年11月至今年1月）營收67.07億美元，高於分析師估的64億美元，每股盈餘2.13美元，優於市場估的1.9美元。
半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）15日公布財報，上季業績與對本季的營收預測皆超出華爾街預期，主要因個人電腦市場復甦以及人工智慧（AI）熱潮帶動，使得業績獲得提振。
受此激勵，應材15日盤後股價飆升12％至210.35美元。
配備AI的個人電腦成為潮流，帶動PC市場走出疫情後的低谷，進而增加晶片與晶片設備需求。應材預料本財年第二季（2到4月）營收65億美元，正負約4億美元，高於分析師平均預估的59.2億美元。至於本季獲利，應材預料經調整的每股盈餘1.79到2.15美元，也同樣超出分析師估的1.79美元。
2024財年第一季（去年11月至今年1月）營收67.07億美元，高於分析師估的64億美元，每股盈餘2.13美元，優於市場估的1.9美元。
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