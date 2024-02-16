龜鹿二仙膠對男女不孕、退化性骨關節炎、骨質疏鬆症及更年期症候群有改善或緩解功效，因此經醫師診斷後，符合一定條件者，能健保開立龜鹿二仙膠。南投醫院提醒，龜鹿二仙膠並非所有體質都適合服用，建議民眾勿自行購買服用，以免因不適合體質而傷身。

南投醫院指出，隨著年齡增加，人體的骨質會有一定程度的流失，而女性停經後因賀爾蒙改變，會使骨質流失的速度加快，因此設立骨質疏鬆特別門診，不僅結合中西醫，還有營養諮詢，減緩患者骨質流失，幫助患者固骨本。

南投醫院骨科醫師林昱成表示，骨質疏鬆症患者常因為跌倒就造成骨折，骨折就容易導致失能風險，因此建議女性大於50歲、男性大於60歲及有相關危險因子者，每2年應該進行骨質密度檢查，預防及提早治療骨質疏鬆症。

南投醫院中醫科醫師賴卉蓮指出，《黃帝內經．素問痿論篇》中「腎氣熱，則腰脊不舉，骨枯而髓減，發為骨痿」，可見其症狀與骨質疏鬆症類似。中醫觀點，腎主骨生髓，骨質的好壞主要靠腎氣、腎精來維護，因此治療方針上也以補腎為主，最常聽到的就是「龜鹿二仙膠」。

賴卉蓮說，龜鹿二仙膠主要是由龜板、鹿角、人參及枸杞熬製而成，也稱四珍膠，自古就視為強筋健骨、補氣血及滋陰補陽的聖品。其中鹿膠含有豐富膠質、碳酸鈣、磷酸鈣，且與龜板含有多種胺基酸，可預防骨質疏鬆症狀；而人參與枸杞補氣血、明目保肝，可提升免疫功能。

近年全民健康保險有條件給付龜鹿二仙膠，研究指出，龜鹿二仙膠對於男女不孕、65歲以上的退化性骨關節炎、骨質疏鬆症及停經時的更年期症候群皆可有改善或緩解的功效，有符合以上的適應症經過檢查、診斷後，中醫師才能健保開立龜鹿二仙膠。

南投醫院提醒，龜鹿二仙膠非所有體質都適合服用，若體質偏熱性或陰虛有熱的患者，吃了反而容易上火；此外，龜鹿二仙膠較為滋補黏膩，容易礙胃，腸胃功能紊亂的患者，不但無法吸收反而增加腸胃負擔，建議民眾切勿自行購買服用，以免因不適合體質而傷身，皆需經過醫師評估個別狀況後，依據醫囑服用。