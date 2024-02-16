北約將提供烏克蘭100萬架無人機抗俄

俄烏戰爭即將邁入3年，北約國防部長15日在布魯塞爾討論國防投資，並提出聯盟的統一陣線，而烏克蘭是討論的重點之一。對基輔來說，當天的一大亮點，就是北約盟國宣布，打算今年聯手提供烏克蘭100萬架無人機。

綜合外電15日報導， 北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說，盟國正同心協力，以提供烏克蘭100 萬架無人機為目標。而領導聯盟的拉脫維亞和英國提供了相關計畫的更多細節，英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）說，英方和拉脫維亞將共同領導國際聯盟，以建立烏克蘭所需的重要無人機戰力，好自衛並贏得這場戰爭，並確保普丁的非法、野蠻野心落空。

如今眾所周知，無人機在俄烏戰爭中，對攻防雙方全面發揮舉足輕重的作用。除了無人機對作戰的重要性外，基輔官員還警告，俄羅斯所擁有的無人機數量遠超過烏克蘭。為了解決這種不平衡問題，烏克蘭已表明，2024年將自製100 萬架無人機，而這是個雄心勃勃的計畫。

目前烏克蘭——更別說是北約聯盟了，能否在相對短的時間內生產這麼多無人機，仍令人存疑。不過，顯而易見的是，各式無人機在烏克蘭戰場上的重要性絲毫沒有減弱的跡象。史托騰柏格2024年首度說，北約歐洲夥伴將投資相當於國內生產毛額 （GDP）2%的資金，也就是3800億美元（近12兆台幣）在國防上。