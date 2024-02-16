韓院長沒發「不便協商」公文？ 民進黨曝訊息來源

國民黨立法院黨團要求在2月17日召開臨時會，並請行政院長陳建仁針對食安問題專案報告。民進黨團今上午開記者會，拿出立法院議事處通知，稱「立法院長韓國瑜指示，因時程及作業程序考量不召集朝野協商」，但隨後國民黨團發出3點聲明表示，民進黨團所出示文件非正式公文，應該解釋文字從何而來。

對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，我們很關心朝野協商是否召開，也很樂見食安議題在開議後專案報告，同等想要快速監督，昨天聽說國民黨要遞出聯署，所以大家都很關心什麼時候，也魔鬼連環催，議事處也在早上10點5分左右用手機傳訊方式傳來訊息。

吳思瑤指出，透過黨團資深幕僚與議事處的對口，建立第一時間和專員對口回報的窗口，都是多年來行之有年的對口，收到訊息後就在記者會上說明，這就是議事處人員提供的訊息。

吳思瑤也表示，國民黨團要求我們拿出公文，但是要求召開臨時會，正式去函給立法院長韓國瑜的是國民黨團，所以立法院要函覆的對象也是國民黨團，所以又不是我們要開臨時會，正式函覆應該是要給國民黨。

吳思瑤也大酸，至於為何國民黨還沒收到，這真的要問議事處和韓院長以及國民黨團，這過程也令人納悶，「是不是國民黨團跟立法院議事處或韓國瑜院長之間有什麼溝通障礙，怎麼會來問我們呢？」

議事處人員也表示，該紀錄為黨團和議事處聯繫過程中的電話紀錄，並非正式函文。