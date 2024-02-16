春節期間害台灣團客被丟包在越南富國島，組團社年代旅遊今被觀光署祭出重懲，即日起停業3個月！
觀光署指出，2月13日、15日稽查發現年代旅遊對外積欠債務逾千萬元，財務顯有困難，已無法提供履約服務，為防止旅客權益受損擴大，依《消費者保護法》第36條、第38條規定，處分年代旅遊即日起停止經營旅行業業務3個月。
原訂16日起出發的旅客，得依《國外旅遊定型化契約》第12條規定，請求年代旅遊全額退費並賠償違約金，或與年代旅遊約定轉團。
春節期間害台灣團客被丟包在越南富國島，組團社年代旅遊今被觀光署祭出重懲，即日起停業3個月！
觀光署指出，2月13日、15日稽查發現年代旅遊對外積欠債務逾千萬元，財務顯有困難，已無法提供履約服務，為防止旅客權益受損擴大，依《消費者保護法》第36條、第38條規定，處分年代旅遊即日起停止經營旅行業業務3個月。
原訂16日起出發的旅客，得依《國外旅遊定型化契約》第12條規定，請求年代旅遊全額退費並賠償違約金，或與年代旅遊約定轉團。
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