去年季中轉戰韓職起亞虎隊的洋投勝騎士，今年再度「回鍋」統一獅，對於去年在韓職曾因手肘傷勢被下放二軍，他表示，其實狀況並沒有很嚴重，可能球隊有些大驚小怪，「手肘沒有什麼問題，自己也已經準備好了。」

勝騎士去年加入獅隊成為球隊上半季奪冠重要功臣，好表現也受到國外球隊注意，起亞虎向獅隊買斷他的合約，在季中轉戰韓職，但他後來表現不如在中職理想，季後未獲續約，今年再次來台披上獅袍。

昨天抵台後勝騎士就南下來到台南，今天前往醫院進行體檢，回到球場後也進行簡單傳接球，完成訓練課表。談到手肘狀況，他說：「其實那時候沒有很嚴重，只是在某一場比賽中狀況不好，有點嚇到，也可能球隊比較誇大，手肘沒有什麼問題。」

今年休賽季勝騎士也做出一些改變，除了讓手臂休息時間更多外，還嘗試要改掉過去招牌的出手前特殊的兩次抬腿習慣，他說：「去年在韓職投球機制上有回饋，建議我改善腳的抖動和牽制習慣，目前還在嘗試，所以也還不知道效果如何，但會試看看。」

雖然去年季中離台，但勝騎士都有持續關注中職及獅隊，也知道他離隊後球隊戰績不如上半季理想並止步季後挑戰賽，他坦言對獅隊有些愧疚，希望今年自己能夠再次幫助球隊打進季後賽且贏得勝利。

而獅隊備戰新球季，洋投15日起陸續抵台投入春訓，目前已有羅昂、勝騎士、凱力士抵台，布雷克則因為2月底要陪產，預計3月初才會抵台。