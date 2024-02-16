馬來西亞警方16日召開記者會，宣布逮捕4名台籍男子及馬籍3男1女共8名嫌犯，警方指出，台嫌剛到馬來西亞2天，正準備架設電信詐騙機房就被警方逮捕。

刑事局證實，這起案件由電偵大隊與國際科共同偵辦，我方掌握4名嫌犯出入境情資提供給馬來西亞警方後，雙方協力逮捕4嫌，其中有2人是皆遭到通緝的兄弟檔。

警方表示，38歲陳奕安與32歲陳昱呈兄弟檔都有詐欺前科，分別因組織案件及3件詐欺案遭到通緝，2兄弟在發布通緝前即在2020年及去年潛逃出境，目前由台中地檢署指揮偵辦中，並積極與馬國協調將4嫌押解回台。

馬國武吉阿曼商罪案調查局總監拿督斯里南利表示，大馬警方和台灣警方聯合下，上月30日突擊隆市2間處所將8人逮捕，台嫌企圖在大馬設詐騙呼叫中心基地，但還沒開始營運，且剛入境1、2天就被警方上門逮捕組，查獲12隻手機、3本護照、1份文件和2輛汽車等證物，目前4名台嫌已被轉交移民局做深入調查。