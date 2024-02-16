每個人面對戀愛時，處理感情的方式都不同，有人喜歡表達愛意，有人習慣將愛藏在心底。運勢網站《星座巫師》分享4星座愛在心裡口難開，與愛人相處喜歡說反話，但內心其實很在乎對方。

▎水瓶座

水瓶座滿腦鬼點子，看待愛情充滿創意與想像，希望能找到靈魂伴侶，懂得相互理解，不過感情路上他們遇到許多挫折，導致自我保護意識強，面對感情喜歡裝無所謂，不希望自己受傷，養成愛說反話的習慣，就算很在乎另一半，嘴上卻總是說出傷害對方的話。

▎處女座

處女座富有責任感，很在乎另一半，卻不善於表達情感，關心愛人時常用批評的語氣，希望以此激勵對方，容易產生反效果，吵架時就算處女座想服軟，又擔心面子掛不住，管不住嘴巴，說出刺激的話，使對方更生氣，建議他們改變說話方式，能避免不必要的爭執。

▎雙魚座

雙魚座天生具博愛心，願意為別人犧牲自己，個性很敏感，害怕給人添麻煩，因此常說反話，陷入困境時，若有人主動關心想提供協助，他們仍會強作鎮定並拒絕，如果想了解雙魚座，要學會逆向思考，聽到不要時堅持主動去做，他們會感到窩心。

▎雙子座

雙子座善於隱藏內在，運用不同方式應付各種人事物，有時又很迷惘，不知自己想要什麼，所以與另一半相處時，容易產生溝通問題，說出一些不合時宜的話，有時還會假裝堅強，伴侶難以摸清他們的真實想法，不過雙子座其實渴望被愛，耍任性、說反話是想被關心。