國民黨台北市黨部16日上午於黨中央舉辦新春團拜，市黨部主委黃呂錦茹會前受訪時，被問到2026年地方選舉，藍、白兩黨是否可能合作？對此黃呂明確指出，台北市長選舉部分「應該還是要走各自的路」，並直言「蔣萬安的style已經出來了」各個政黨還是各自努力，以後要看民眾黨「自己的造化與表現如何。」

黃呂錦茹於北市黨部新春團拜活動致詞時指出，在今年選舉中，國民黨眼巴巴的希望跟民眾黨合，但是那種盼望、期待是不可靠的，最後還是要走自己的路，雖然最後沒有勝選，但立委比上屆多了19席，所以從2022年至2024年，國民黨是進步的，要給黨主席朱立倫掌聲。

黃呂錦茹也強調，2022年台北市長選舉三腳督，蔣萬安還是贏了14多萬票，最重要的是國民黨提出的產品夠好。至於2026年台北市長選舉可能又是三腳督局面，藍白合是否成為選項？她對此表示，合不合是一回事，最重要的是自己要努力。

接受記者訪問時，黃呂錦茹直言，立委選完後就有議員的空位出來了，已經有很多年輕人都表達爭取的意願，而這些年輕人都相當優秀，有人從海外歸國；有人平時就有耕耘；還有一些是立委或市議員原本的助理；另外也包括過去在地方上耕耘但未獲提名的人選，都有所表態。

黃呂錦茹形容，2026台北市議員選戰，許多年輕世代甚至可以說是「磨刀霍霍」，現在中山和松信區都已經有人詢問；至於港湖區則因為李彥秀勝選和人口增加可能會多出一席，對年輕人參選的「誘惑力」也特別大。