民眾黨主席柯文哲今天在台東展開一系列行程，包括下午4時到台東天后宮參拜，5時參加民眾黨立法委員林憶君台東縣服務處揭牌，晚上舉辦小草見面感恩會等。不過，抵達台東首站，便在縣議員陳宏宗陪同下前往台東縣政府拜會台東縣長饒慶鈴。
柯文哲首站在陳宏宗陪同下前往縣府拜會饒慶鈴，而台東市長陳銘風稍早也到場。據了解，柯文哲自2019年台東慢食節、2021年熱氣球活動等，多次與饒慶鈴同框一起推展觀光，來台東時也會抽空拜訪饒慶鈴。
民眾黨主席柯文哲今天在台東展開一系列行程，包括下午4時到台東天后宮參拜，5時參加民眾黨立法委員林憶君台東縣服務處揭牌，晚上舉辦小草見面感恩會等。不過，抵達台東首站，便在縣議員陳宏宗陪同下前往台東縣政府拜會台東縣長饒慶鈴。
柯文哲首站在陳宏宗陪同下前往縣府拜會饒慶鈴，而台東市長陳銘風稍早也到場。據了解，柯文哲自2019年台東慢食節、2021年熱氣球活動等，多次與饒慶鈴同框一起推展觀光，來台東時也會抽空拜訪饒慶鈴。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。