非公開行程 柯文哲台東首站竟來到這裡

民眾黨主席柯文哲今天在台東展開一系列行程，包括下午4時到台東天后宮參拜，5時參加民眾黨立法委員林憶君台東縣服務處揭牌，晚上舉辦小草見面感恩會等。不過，抵達台東首站，便在縣議員陳宏宗陪同下前往台東縣政府拜會台東縣長饒慶鈴。

民眾黨主席柯文哲（中）與台東縣議員陳宏宗（右）赴台東縣政府拜會縣長饒慶鈴。（蔡旻妤攝）

柯文哲首站在陳宏宗陪同下前往縣府拜會饒慶鈴，而台東市長陳銘風稍早也到場。據了解，柯文哲自2019年台東慢食節、2021年熱氣球活動等，多次與饒慶鈴同框一起推展觀光，來台東時也會抽空拜訪饒慶鈴。