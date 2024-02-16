桃園市大園區陳康國小過年前發現電纜線遭竊，開學前緊急請人到校搶修。（許志賢提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園航空城開發中，徵收範圍廣，大量居民已搬遷，大園區5所國小將遷廢校，由於當地人去樓空，也引來宵小覬覦。陳康國小過年前發現，校內電纜線遭剪斷竊走，導致行政大樓沒電，昨請人緊急搶修，順利在今開學復電。不僅陳康，先前圳頭、后厝國小也相繼發生竊盜事件，警方表示會加強巡邏，防堵治安死角。

配合航空城開發，竹圍國小將遷校，圳頭、后厝、沙崙與陳康國小將廢校。竹圍國小因應新台15線工程施作，且最後搬遷日已延至2026年8月，將暫緩遷校作業至該工程完工，另4校則仍將在今年7月廢校。

陳康國小在農曆過年前發現，校內C棟行政大樓的主電纜線被剪斷約100公尺。陳康國小校長許志賢表示，3名竊賊鎖定人煙稀少的搬遷區下手，從2日晚間9時潛入校園開始偷竊電線，直到3日凌晨4時才離開，校方發現後立即報警處理。

「竊賊肆無忌憚、囂張作案！」許志賢說，附近夜間較少路燈，民宅都沒住人了，鄰近要搬遷的學校幾乎都被偷過。因該電纜線主要供應行政大樓還有教室電力，校方緊急請水電人員前來搶修，但是適逢過年，且還要做相關鑑定工作，直到昨日才順利搶修完成並恢復供電，在今日開學日，電力才能正常運作。

大園警方已鎖定闖入陳康國小竊賊身分，持續追緝中。另在圳頭國小，本月5日也發生電纜線遭竊事件，目前警方持續調閱監視器追查中；后厝國小前年7月也發生2起竊盜案，都是電纜線遭剪斷，一度造成該校風雨教室、幼兒園無電可用。

大園警方強調，因航空城計畫逐步啟動，徵收範圍內的住戶陸續搬遷造成空屋增加，小偷經常鎖定此區域下手行竊，為此警方也持續加強巡邏，防堵治安死角，守護民眾財產安全。