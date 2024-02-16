台北市長蔣萬安（圖）16日表示，身為三個孩子的爸，他非常關注孩童書包重量問題，教育局近年來也積極推動書包減重計畫，也規畫3年12億預算改建教室，讓每間教室的置物櫃有足夠的空間，讓孩子把應該留在學校教室的教材書本放在置物櫃。（丁上程攝）

學童書包過重一直都是校園重要議題，16日學校開學日，台北市長蔣萬安一早前往南港東新國小發紅包給小朋友，更走入教室與學童一起整理書包。蔣萬安除了建議小朋友們「會用的書本放在抽屜櫃，不會用到的就放在學校的置物櫃」外，「水瓶帶出門時不用裝水，到學校再裝」也是撇步之一。蔣萬安說，未來3年編12億經費，改善5400間普通教室，置物櫃是優先改善重點。

台北市長蔣萬安（右）16日由教育局長湯志民（左）陪同前往南港區東新國小發送紅包給上學的學生。（羅永銘攝）

蔣萬安表示，身為三個孩子的爸，他非常關注孩童書包重量問題，大家都希望不影響孩子學習的前提下，他們的書包能夠越輕越好，因此書包減重的規畫從學校開始。蔣直言，書包減重有一些小撇步，包含課本放學校、水壺不裝水等要素。

蔣萬安說，會用的書本放在抽屜櫃，不會用到的就放在學校的置物櫃，就不需要每天都把所有的課本、教材帶回家，又全部帶到學校；而從家中帶出們的水壺則不要裝水，學校飲水機再裝水，「希望透過各種方式，一點一滴讓書包能夠減輕，標準是希望每個書包的重量不超過孩子體重的1／8。」

蔣萬安透露，接下來已經規畫了3年計畫，總共編列了12億的經費，透過整個教室的改建，最重要的是教室的置物櫃，3年會針對5400間的教室，讓每間教室的置物櫃有足夠的空間，讓孩子把應該留在學校教室的教材書本放在置物櫃，我們一步一步來達到為孩子書包減重的目標。