日本鹿兒島縣鹿兒島市的櫻島火山14日傍晚噴發，南岳山頂的火山口噴發高度達到5000公尺，是時隔3年半來規模最大的一次。當局發布了3級警戒，祭出入山管制措施，並向熊本、宮崎及鹿兒島各縣部分地區發布降灰預報，所幸目前並未傳出人員傷亡或建築損毀的消息。
根據讀賣新聞、MBC南日本放送等日媒報導，本月14日傍晚6時33分，櫻島南岳山頂火山口出現「爆炸性噴發」，滾滾濃煙不斷朝天空直竄，接著大量火紅色岩漿瞬間迸發，同時空中還劃過好幾道「火山閃電」。
櫻島火山今年以來，已發生4次噴火、2次噴發，這也是2020年8月以來，第一次出現超過5000公尺的噴煙。另外還有大塊碎石從火山口噴出，高度達1300公尺，噴發威力驚人。
日本氣象廳表示，噴煙朝東北方、霧島市福山的方向飄散，已向熊本、宮崎及鹿兒島各縣部分地區發布降灰預報，提醒人們避免開車或外出，以免因火山灰造成視線不良而發生危險。
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