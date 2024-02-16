日本櫻島火山14日傍晚噴發，噴煙高度達到5000公尺。

日本鹿兒島縣鹿兒島市的櫻島火山14日傍晚噴發，南岳山頂的火山口噴發高度達到5000公尺，是時隔3年半來規模最大的一次。當局發布了3級警戒，祭出入山管制措施，並向熊本、宮崎及鹿兒島各縣部分地區發布降灰預報，所幸目前並未傳出人員傷亡或建築損毀的消息。

根據讀賣新聞、MBC南日本放送等日媒報導，本月14日傍晚6時33分，櫻島南岳山頂火山口出現「爆炸性噴發」，滾滾濃煙不斷朝天空直竄，接著大量火紅色岩漿瞬間迸發，同時空中還劃過好幾道「火山閃電」。

桜島で噴煙５０００メートル



きょう午後６時３３分

鹿児島市の桜島の南岳山頂火口で

爆発的な噴火が起き

噴煙が火口から５０００メートルの高さまで上がりました



噴煙は北東へ流れていて

気象台が降灰予想を出して

注意を呼び掛けていますhttps://t.co/iu2kwrSDsb pic.twitter.com/2LlJ4m0dl4 — NHK鹿児島放送局 (@nhk_kagoshima) February 14, 2024

櫻島火山今年以來，已發生4次噴火、2次噴發，這也是2020年8月以來，第一次出現超過5000公尺的噴煙。另外還有大塊碎石從火山口噴出，高度達1300公尺，噴發威力驚人。

日本氣象廳表示，噴煙朝東北方、霧島市福山的方向飄散，已向熊本、宮崎及鹿兒島各縣部分地區發布降灰預報，提醒人們避免開車或外出，以免因火山灰造成視線不良而發生危險。