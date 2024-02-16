談及礦物質鋅，許多人都會想到是維持男性生殖系統正常功能的重要成分，其實它功效眾多，若不足恐為身體帶來不少負面影響。對此，家醫科醫師李思賢表示，常見缺鋅的表現包括，掉髮、失去性慾、免疫功能失調等，日常可攝入含鋅食物來補足，除了貝類外，如雞蛋、堅果、豆類、乳製品及各式肉品皆為其良好來源。不過，他提醒，鋅攝取過多會造成銅的缺乏，兩者比例失衡恐有失智風險，不可不慎。

李思賢在臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，鋅是僅次於鐵，身體含量第2多的微量元素，存在於每個細胞，不幸的是，身體對於鋅的儲存能力很差，因此必須時常的補充。

李思賢接著提到，鋅對於免疫力非常重要，能提升抵抗病菌的能力，很多研究就指出，鋅攝取較充足的族群，得到新冠肺炎的嚴重度會較輕、症狀時間會較短。然而，藉由抽血難以診斷缺乏鋅，但可從症狀來判斷，像是掉髮、嗅味覺喪失、甲狀腺低下、失去性慾、勃起功能障礙及免疫功能失調等，都是常見表現。

至於為何會導致缺乏鋅？李思賢說，原因其實很多元，包括腸胃疾病（腸漏症、腸躁症）；厭食症；素食或是低蛋白飲食；酗酒；服用藥物（ACEI、thiazide、antiacid）等，都可能是影響關鍵。

進一步談及含鋅的食物，除了很多人熟知的貝類外，李思賢分享，如雞蛋、堅果、豆類、乳製品，以及肉品如牛肉、豬肉、羊肉、雞肉，都是很好的攝食來源，但動物食物中的生物可用率比植物來源好。

另外，關於鋅每日建議攝取量，李思賢表示，男女分別為11毫克及8毫克，但他建議，每人每日可攝取到25毫克。值得注意的是，要避免補充過多的劑量，因為鋅攝取過多會造成銅缺乏，兩者的值應要剛好在100微克每公合左右（mg／dL），比例為1比1，若銅和鋅比例高達1比4，就有可能有失智症風險產生。