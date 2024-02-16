以PVC軟管保存樹芯，以利後續進行實驗室分析。（林業保育署宜蘭分署提供／李忠一宜蘭傳真）

林業及自然保育署宜蘭分署委託宜蘭大學，對坪林台灣油杉自然保留區內台灣油杉生長情形調查，透過樹芯取樣推測樹齡，發現樹齡範圍跨足26年至640年，呈現老樹與幼木並存的穩定更新狀態；此次調查也藉由地面光達技術收集保留區內3D森林結構資訊，作為日後監測保留區內森林結構、生態功能與經營管理使用。

林業保育署宜蘭分署指出，保留區內約有270多株台灣油杉分布，此次調查15株樣木，最大樹齡約640年、最大胸徑約120公分、最高樹高約25公尺，與2007年調查資料比較，台灣油杉胸徑約增加7公分，樹高約增加2公尺，胸徑平均年生長量約為0.44公分，樹高平均年生長量約為0.13公尺，平均樹齡為約161年，顯示台灣油杉野生族群穩定成長。

宜蘭分署表示，台灣油杉是歷經冰河時期的孑遺植物，僅在台灣北端（坪林）及南端(台東枋寮山、大武山)呈不連續分布，原生分布數量稀少。

台灣油杉樹幹通直而質地緻密，是良好的木材，過去主要用於建築、橋樑與鐵道枕木，日治時期即已指定台灣油杉為「天然紀念物」予以保護；1986年間依《文化資產保存法》將坪林地區的原生台灣油杉範圍公告為自然保留區及指定台灣油杉為珍貴稀有植物之一。

宜蘭分署表示，近年經專家學者研究，已突破台灣油杉栽培技術瓶頸，可提高發芽率、大量育苗供園藝栽植，2019年解除指定為珍貴稀有植物；但保留區為法定保護區域，受到嚴格保護，呼籲民眾未經許可請勿進入，以免觸法。