網紅「晚安小雞」及「阿鬧」前往柬埔寨西港開直播，聲稱在詐騙園區內遭到襲擊並一度失聯，今(16日)遭西哈努克省初級法院裁定犯下煽動製造社會動亂罪，判處2年有期徒刑，每人罰款400萬柬幣（約新台幣30896元）。除了阿鬧遭起底曾左營廢棄眷村直播活春宮遭判刑外，晚安小雞再109年因販賣仿冒名牌服飾遭判緩刑2年的紀錄也遭挖出。

根據判決書，本名陳能釧的晚安小雞與其妻及友人等人，冒用「adidas」、「PUMA」、「FILA」、「NIKE」、「Champion」等商標，由陳能釧透過微信管道向大陸不知名自稱「AA代購」之商家，以新台幣400元不等之價格，購入仿冒服飾商品，3人自民國109年7月間至109年8月間，共同在臉書粉絲專頁經營「晚安公雞」直播平台，由陳能釧自稱「雞哥」、友人自稱「黑哥」，在平台上進行直播販售，妻子則負責回覆訊息並提供帳戶供買家匯款。

陳能釧及友人在直播平台上均宣稱販售商品均為原廠正品等不實訊息，賣給13名買家，但買家購得後，發現疑似為仿冒商品，於是向原廠商鑑定後檢舉，警方於109年9月30日持臺灣新竹地方法院法官核發之搜索票前往晚安小雞住處，當場查扣仿冒ADIDAS、NIKE、CHAMPION等商品5件、筆記型電腦2台、桌上型電腦主機（含鍵盤、滑鼠、螢幕）2組、海關進口快遞貨物稅費繳納證明2份。

法官認定，陳能釧等人正值青壯，不思以正當途徑獲取財物，竟以仿冒品佯為真品或以假充真出售，使他人陷於錯誤而購買，欠缺保護智慧財產權之觀念及對他人財產權之尊重，所為影響商標權人之商譽及收益，並減損我國保護智慧財產權之國際形象，同時紊亂社會正常交易秩序，影響消費者對於該商品來源之正確性認知錯誤及交易上的財產不利益。法官考量，陳能釧與廠商及被害人達成和解並賠償完畢，依詐欺取財罪、商標法判處緩刑2年。