基市府推「招財金龍」小提燈 龍身可上下擺動 19日開放領取

基隆市政府今年推出象徵「龍轉錢坤 圓滿豐收」的「招財金龍」小提燈，提起提燈龍身可上下擺動，相當有趣。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

元宵佳節即將到來，基隆市政府今年推出象徵「龍轉錢坤 圓滿豐收」的「招財金龍」小提燈，市長謝國樑16日與過港幼兒園的小朋友們提著吸睛可愛的小提燈亮相，祝福市民朋友們2024年龍鳳呈祥。謝國樑說，小提燈將分送基隆市公私立幼兒園的小朋友，一般市民朋友也可以在2月19日上午10點起至2月24日，到基隆市旅遊服務中心免費索取，共有800份小提燈，發完為止。

基隆市政府今年推出象徵「龍轉錢坤 圓滿豐收」的「招財金龍」小提燈，基隆市長謝國樑（後排左二）與過港幼兒園小朋友們一同宣傳，相當溫馨。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府今年推出象徵「龍轉錢坤 圓滿豐收」的「招財金龍」小提燈，提起提燈龍身可上下擺動，相當有趣。民眾2月19日上午10點起至2月24日止可至基隆市旅遊服務中心免費索取，送完為止。（徐佑昇攝）

謝國樑指出，今年是金龍年，龍帶有富貴榮耀、欣欣向榮等吉祥寓意，「招財金龍」小提燈，飛龍身鑲喜氣洋洋的金幣，猶如璀璨的寶石般閃爍著金光，象徵著2024金龍年龍轉錢坤、圓滿豐收；「招財金龍」小提燈除了手提之外，還可立在桌上當擺飾，只要按照英文字母依序扣上就能組裝完成，非常適合親子共同DIY手做，一起感受滿滿的元宵氛圍。

發言人余治明表示，招財金龍提燈身上的金黃色銅錢，象徵財源滾滾來，提燈小巧可愛，龍身有好幾處活動關節，可上下擺動相當特別。另外，組裝燈籠大約耗時30分鐘，很適合家長帶著小朋友共同製作，享受親子時光

謝國樑表示，市府今年準備了8000個小提燈，將分送給本市公私立幼兒園的小朋友，一般市民朋友也可以在2月19日上午10點起至2月24日止，到基隆市旅遊服務中心免費索取。

基市府表示，活動期間只要到「基隆旅遊網臉書粉絲專頁」按讚及分享活動貼文，就可以在基隆市旅遊服務中心現場領取，現場共有800份小提燈，送完為止。

基隆市旅遊服務中心地址為基隆市港西街5號，詳情可至基隆旅遊網臉書粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／klcgfans／）查詢。