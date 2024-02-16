2/19　周一 日12月機械訂單

2/20　周二 澳央行會議紀錄

業績報告：Walmart、Home Depot

2/21　周三 日1月貿易收支

業績報告：Nvidia、Rivian、Lucid

2/22　周四 美聯準會會議紀錄

澳、日、德、歐元區 PMI

韓央行利率決議

業績報告：莫德納、Nikola

2/23　周五 德第4季GDP

業績報告：巴菲特波克夏控股

《國際經濟》下周國際新聞事件
《國際金融》能源股領軍 歐股收漲0.63% 德國股市登新高
《國際產業》「科技七雄」好威 市值打趴中日股市
#業績 #報告 #國際新聞 #會議紀錄 #下周