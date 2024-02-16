《國際經濟》下周國際新聞事件

2/19 周一 日12月機械訂單
2/20 周二 澳央行會議紀錄
業績報告：Walmart、Home Depot
2/21 周三 日1月貿易收支
業績報告：Nvidia、Rivian、Lucid
2/22 周四 美聯準會會議紀錄
澳、日、德、歐元區 PMI
韓央行利率決議
業績報告：莫德納、Nikola
2/23 周五 德第4季GDP
業績報告：巴菲特波克夏控股
下周國際新聞事件
2/19 周一 日12月機械訂單
2/20 周二 澳央行會議紀錄
業績報告：Walmart、Home Depot
2/21 周三 日1月貿易收支
業績報告：Nvidia、Rivian、Lucid
2/22 周四 美聯準會會議紀錄
澳、日、德、歐元區 PMI
韓央行利率決議
業績報告：莫德納、Nikola
2/23 周五 德第4季GDP
業績報告：巴菲特波克夏控股
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。