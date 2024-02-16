HRC Hybridcrew，為知名舞蹈工作室HRC旗下職業舞團，象徵著多元融合舞風與力求創新作品編排。目前主要成員有30位，無論街舞教學到商業藝人編排至活動策劃與企業合作等都備受關注，不只活躍於各高中職大專院校社團師資，在各年齡層裡致力推廣台灣街舞教育文化，希望為台灣提供更專業與多元的舞蹈作品。

團長 林耿弘／剛一 @marcus_hybridcrew

舞齡：25年

擅長風格：HipHop

2019World of Dance 世界街舞大賽 世界第六

2018年HHI 台灣區冠軍

2015年新北市國際街舞大賽Battle冠軍

第一屆捷運盃冠軍

第十屆台大盃冠軍

第十五屆捷運盃評審

2020年HHI國際街舞大賽台灣區決賽評審

2019年新北Fun評審

2022 we battle 百萬首獎評審

2023台中盃評審

剛一老師表示，「跳舞這一路走來雖然辛苦，但也不後悔，很開心身邊一直有很多很好的夥伴，很開心自己曾經代表台灣站上國際舞台，也相信台灣可以讓世界看到台灣街舞的實力，我跟HRC的每一個夥伴也希望可以培育更多優秀人才繼續讓台灣街舞發光發熱」。

核心師資 陳瑾怡／球球lil’Bo @tightswagbo

舞齡：20年

擅長風格：Choreography

2018 hhi taiwan champion 編舞及隊員

2019 wod taiwan champions （舞監編舞及隊員）

2020 新北fun &新光champions （編舞及舞監）

2023 越南國際賽summer jam 第五（舞監leader）

2023 hrc beast crew 編舞老師

周杰倫世界巡迴演唱會 編舞老師

球球老師表示，「不是看見希望，而去堅持，是堅持了，才有希望」。

瑞瑞Ray( 左 ) ，飯粒 ( 右 ) 。( HRC Hybridcrew提供 )

林瑞軒／瑞瑞Ray @rayray_hybridcrew

舞齡： 15年

擅長風格：Street Jazz、Hip Hop

藝人商演：Alin、Lulu、潘瑋柏、蕭敬騰、戴愛玲、Fj234、嘻小瓜、鍾明軒、曾博恩、鼓鼓呂思緯、蔡依林

瑞瑞老師表示，「舞蹈是媒介，舞出另一種面貌的自己、也同時更認識自己的身體；我常跟學生說：『沒有做不到，只要你願意學，無論年齡與程度，我都能讓你喜愛上舞蹈』，讓我們用舞蹈繼續以舞會友、享受音樂、享受愉悅！」。

范若筠／飯粒 @rice_dsg_hybridcrew

舞齡：15年

擅長風格：Hip Hop

女力3on3冠軍、扶輪盃街舞大賽2on2亞軍、WOD世界賽第六、奇異果廣告拍攝、青年奧運開場表演、高雄女子團對團Battle冠軍、安娜ANNA跨年場演出

飯粒老師表示，跳舞來自生活，但生活不能只有跳舞！「詮釋自己，感動別人」這句話一直是我跳舞的目標！能夠用跳舞去環遊世界，認識不同國家的人事物是幸福的事！Peace、Love、Have Fun，即使我們來自不同國家，但我們因為熱愛相同的事物而聚在一起，彼此產生連結，互相給予能量，這也是「Unity」這句話的意思！

飯粒老師提到，「當你喜歡上一件事並把它做到最好，你就是最帥的那個人！」有興趣可以讓你去努力、去追求，要好好珍惜，因為這些過程會讓你學會不少事！

家樂( 左 ) ，芸貝 ( 右 ) 。( HRC Hybridcrew提供 )

陳家樂／家樂 @tristan.hybrid

舞齡：9年

擅長風格：High heels、Choreography

藝人商演：鼓鼓呂思緯、陳芳語Kimberly、韋喆、謝金晶

MV拍攝：張韶涵、潘瑋柏、PG One

家樂老師表示，「美麗是痛苦，性感是承擔」。

蘇芸／芸貝 @carriesu_hybridcrew

擅長舞風：Choreography

經歷：現任王心凌sugar high 世界巡迴演唱會舞者

芸貝老師表示，「2013起致力投身於台灣兒童街舞訓練，跳舞是一種人生態度，希望兒童從舞蹈中學習鍥而不捨的精神，確立目標，開拓視野後與世界接軌」。

小Q( 左 ) ，Zoe ( 右 ) 。( HRC Hybridcrew提供 )

陳怡雯／小Q @lil.q_hybridcrew

舞齡：14年

擅長風格：Street Jazz、Choreography

比賽經歷：

2023 Summer Jam排舞賽 第五名

2022 We Battle百萬街舞⼤賽 季軍

2020新北Fun街頭排舞賽 冠軍

2020新光盃街舞⼤賽 冠軍

2020捷運盃街舞⼤賽 優勝

2019 HIPHOP INTERNATIONAL TAIWAN亞軍

商演合作：

2024 《吞吞龍大冒險》 張立東 廣告舞蹈編排／肢體指導

2023 《玩賺⼤都會》 李多慧 廣告舞蹈編排／舞者

2023 《空之要塞》遊戲廣告 李多慧 舞蹈指導／舞蹈編排

2023 體育表演會 x Taipei Bboy City HRC HYBRID CREW舞者

2023 SAMICON TAIWAN 半導體 偶裝舞者

2023 王宥忻 《女神經》發片記者會 舞者

2023 ⼤嘻哈時代2 嘉賓出演Dizzy Dizzo舞者

2022太空港⾳樂藝術嘉年華Dizzy Dizzo舞者

2022 花蓮跨年 ⽩冰冰舞者

2022 桃園樂天開球 RED芮德舞者

2022 Go share廣告Disco 舞者

2022 廣告編排 舒潔濕式衛⽣紙 舞蹈編排

2022 ESO 瘦⼦ -「妹妹」MV拍攝

小Q老師表示，「因為喜歡所以堅持，希望舞者的價值未來能夠更加提升」。

任姿羽／Zoe @zoe.ninja_hybrid

舞齡：20年

擅長風格：Voguing、Jazz、Higheels

2023年 Arean Kiki Ball OTA Sex Siren 冠軍

2022年

Heaven & Hell Kiki Ball OTA Vogue Femme 冠軍

Heaven & Hell Kiki Ball Sex Siren 亞軍

The Capital Ball Vol.3 Tag Team Sex Siren 冠軍

ATLANTIS BALL Women Performance 冠軍

ATLANTIS BALL OTA Vogue Femme 冠軍

2019年

Supernova Vol.2 Tag Team Sex Siren 亞軍

World of Dance 世界 Top 6

World of Dance 臺灣區 冠軍

Hip Hop International Taiwan-MAGA CREW 銀牌

新北Fun街頭舞蹈大賽 成人組 季軍

2018年 Hip Hop International Taiwan-MAGA CREW 金牌

Zoe老師表示，「希望透過自身影響力，讓更多人認識Hybrid，認識Vogue」。