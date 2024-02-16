以拍賣好萊塢名人物件為主的美國朱利安拍賣行，近日也將推出一系列街頭藝術拍賣，包括塗鴉藝術家班克斯、法國街頭藝術家Invader等受關注又具爭議作品，據藝術產業顧問廖康樾分析，全球藝術市場好光景顯然在2023年已譜休止符，而今年的全球市場，估計中青年藝術家也會是重要生力軍。

朱利安拍賣行22日將呈獻「街頭藝術」拍賣，由英國知名而神秘的塗鴉藝術家班克斯的標誌性黑幫老鼠作品領銜，班克斯於2004年在英國利物浦的電箱上創作了《黑幫老鼠現場表演》，且據報導當年9月的利物浦當代藝㣢雙年展期間，班克斯在整個城市創作了許多藝術品。

此次上拍的還有班克斯2003年夏天在倫敦一個廢棄倉庫舉行的《地盤戰爭》展覽中的一件《無題（警車黑猩猩）》，該展覽被視為是班克斯的突破里程碑，奠定了其顛覆破格的創作風格；法國街頭藝術家Invader的馬賽克作品亦是此次受矚目拍品，如《POTI-50》是藝術家在2002年於玻利維亞波托西一座海拔4000英尺小鎮創作的馬賽克鑲嵌畫，他以該採礦小鎮作為創作地，一方面是紀念自己的第4000件裝置作品誕生。

廖康樾則指出，近1年的上拍件數雖達歷史新高，但所有品類的成交均價也降低，他分析今年的藝術市場，中青年藝術家輪動加速，部分塗鴉、街頭、潮派藝術家幾近銷聲匿跡，取而代之的則是如尼可拉斯．帕蒂、王俊傑等，加上方興未艾的超當代藝術家，近年來青年藝術家的創作生命週期越來越像是快速消費品。

廖康樾也指出，藏家世代交替，據蘇富比統計，千禧世代買家已占整體藝術拍賣市場30％，佳士得也指出，亞太區是新客戶增長最多的地區，其中又以Z世代成長最可觀，因此未來可見買氣仰賴亞太，「2023年美國藝術拍賣成交業績慘跌43％，但亞太區只微跌了4％」全球藝術市場熱度，恐怕主要靠韓、中、港所撐起的亞太區維持。