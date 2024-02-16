16日為開學日，桃園市各警分局啟動護童專案，維護學童上下學安全。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

今為開學日，為維護學童上、下學安全，桃園市警察局大園、楊梅、中壢、龍潭、平鎮、大溪分局，皆啟動「護童專案」，維護轄內各校新生及學童上下學安全，加強校園周邊交通疏導。

16日為開學日，桃園市各警分局啟動護童專案，維護學童上下學安全。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

16日為開學日，桃園市各警分局啟動護童專案，維護學童上下學安全。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

大園分局表示，為了維護學童上、下學安全及家長接送順利，由各派出所結合警、民力，配合學校導護志工，於校園周邊加強交通疏導管制，並加強勸導、取締車輛違停以及未禮讓行人等違規行為。

大園分局長王智民今早也親自到場督導勤務執行狀況，並發送交通宣導品，提醒學童們注意交通安全。王分局長表示，孩子是國家未來的主人翁，需要靠警方、校方、家長及社區等各界力量共同合作，才能讓學童有一個安全無虞，快樂學習的成長環境。另外也呼籲駕駛人，因上、下學時段人車較多，如行經校園附近請務必減速慢行、禮讓行人，切勿違規停車影響其他用路人，以免發生意外。

楊梅警分局表示，上午7時20分到7時40分是各家長送小朋友到校上課的尖峰時刻，楊梅警分局在今日開學日早上6時30分即完成轄區國中、國小警力配置，針對接送學童最密集之時段、路段加強規劃「護童專案」勤務，就轄區中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規劃交通疏導勤務，並配合學校老師、導護志工，在學校周邊加強交通疏導、管制，勸離違停及加強取締各項違規行為，全力執行護童勤務，確保學童安全。

中壢分局在開學首日啟動護童專案，交通組長劉邦誠更親自到場執行，本次專案規劃警力22名、義交8名投入「護童勤務」，同時結合校方老師、導護人員在轄內23處學校，校門口及周邊重要道路實施交通疏導，並贈送學童交通安全宣導磁貼，提醒孩子過馬路不分心、不玩耍，由警方、校方、家長等各方面力量，共同營造學童安全無虞，快樂學習的環境。

龍潭警分局長張鶴瓊表示，轄區的國中、國小各級學校等共計有19所（國中6所、國小13所）訂於2月16日為開學日，因開學首日家長接送情況較多，學校周邊交通狀況可能發生壅塞情形。為確保學童安全及用路人行車順暢，龍潭警分局於113年2月16日6至8時編排交通整理警力於龍潭區各國中、小學門口加強交通疏導，維護開學首日交通順暢及安全。

平鎮警分局長徐坤隆表示，16日是112學年度第2學期的開學日，根據過去開學日的交通狀況，上午7時20分至7時40分，是各家長送小朋友到校上課的尖峰時段，加上本日天氣濕冷，駕駛車輛通勤人數增多，對學校周邊交通勢必帶來更大的影響。平鎮有4所高中、7所國中及14所國小，警方將透過開學首日校園交通秩序及安全維護情形，與校方共同檢視勤務執行不足之處，適時提供相關意見與協助，即時增派機動警力，全力協助學校周邊交通秩序的維護，以確保學童及每位用路人的安全。

大溪警方也於轄內各級學校（國小25所、國中2所及高中3所）周邊重要路口實施交通管制疏導及維護交通秩序；規劃警力交通崗30名、督導暨指揮官19名、大溪婦女志工9名合計58名，來維護交通安全順暢，維持學校周邊交通秩序。