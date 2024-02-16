Cleo Capital常務董事Sarah Kunst接受媒體訪問時表示，「凡事有起必有落」（What goes up must come down），輝達在看似勢不可擋的漲勢中一路挺升，但最終也會下跌，「我認為目前的價格非常、非常、非常難以維持。雖然其他科技股在過去幾周也大幅上漲，但它們是「起泡」（foamy），而輝達則是充滿泡沫（frothy）。輝達的本益比為97倍，這意味著投資人竟然願意為每股可獲得的報酬支付97倍的價格，這遠遠超過其他市值破兆的公司。

做為AI狂熱的最大受益者，輝達股價與市值突飛猛進，其股價在2023年大漲兩倍多，今年以來也上漲近50%。

被喻為「AI晶片王」的輝達，其市值在周二超越排名第四的亞馬遜，為20年來首見。周三輝達股價上漲近2.5%，收在739美元，再創歷史收盤新高，市值來到1.825兆美元，超越谷歌母公司Alphabet（股價漲0.55%，市值1.82兆美元），成為身價第三高的美股企業，僅次於微軟和蘋果。

周四輝達股價回落，終場下跌1.68%，收在726.58美元。

輝達將在美東時間下周三（2/21）發布季報，勢必成為市場最關注的焦點之一。分析師警告，市場對輝達的業績與營運展望寄予厚望，一旦事與願違，可能削弱這波AI漲勢。

根據LSEG的數據，分析師平均預期輝達上季（截至1月底）營收成長兩倍以上，達到203.7億美元，主要受惠其頂級AI晶片的強勁需求。此外，分析師平均預期輝達調整後淨利暴增400%以上，達到113.8億美元。

Kunst表示，儘管輝達股價上漲完全合乎邏輯，但其飆漲的程度還是有些離譜，畢竟台積電等其他半導體公司的基本面要好太多。且就整體市場而言，股票確實正在上漲，但不像輝達那樣高到無法維持下去，這原因就在於樂觀情緒，「去年有太多現金在場外等待著股市大跌，人們希望將這些現金重新投入」。