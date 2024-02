Cleo Capital常務董事Sarah Kunst接受媒體訪問時表示,「凡事有起必有落」(What goes up must come down),輝達在看似勢不可擋的漲勢中一路挺升,但最終也會下跌,「我認為目前的價格非常、非常、非常難以維持。雖然其他科技股在過去幾周也大幅上漲,但它們是「起泡」(foamy),而輝達則是充滿泡沫(frothy)。輝達的本益比為97倍,這意味著投資人竟然願意為每股可獲得的報酬支付97倍的價格,這遠遠超過其他市值破兆的公司。

做為AI狂熱的最大受益者,輝達股價與市值突飛猛進,其股價在2023年大漲兩倍多,今年以來也上漲近50%。

被喻為「AI晶片王」的輝達,其市值在周二超越排名第四的亞馬遜,為20年來首見。周三輝達股價上漲近2.5%,收在739美元,再創歷史收盤新高,市值來到1.825兆美元,超越谷歌母公司Alphabet(股價漲0.55%,市值1.82兆美元),成為身價第三高的美股企業,僅次於微軟和蘋果。

周四輝達股價回落,終場下跌1.68%,收在726.58美元。

輝達將在美東時間下周三(2/21)發布季報,勢必成為市場最關注的焦點之一。分析師警告,市場對輝達的業績與營運展望寄予厚望,一旦事與願違,可能削弱這波AI漲勢。

根據LSEG的數據,分析師平均預期輝達上季(截至1月底)營收成長兩倍以上,達到203.7億美元,主要受惠其頂級AI晶片的強勁需求。此外,分析師平均預期輝達調整後淨利暴增400%以上,達到113.8億美元。

Kunst表示,儘管輝達股價上漲完全合乎邏輯,但其飆漲的程度還是有些離譜,畢竟台積電等其他半導體公司的基本面要好太多。且就整體市場而言,股票確實正在上漲,但不像輝達那樣高到無法維持下去,這原因就在於樂觀情緒,「去年有太多現金在場外等待著股市大跌,人們希望將這些現金重新投入」。