統計至2／15，統一全天候基金淨值衝到310.38元，為台股基金唯一一檔300元的淨值王，統一奔騰基金淨值244.34元、統一黑馬基金217.91元，分居第二、三名，台股基金前三名清一色全由統一投信所操盤。

統一投信股票型團隊歷年在各大基金獎中屢獲肯定，除了基金的淨值繳出傲人成績，為投資人帶來超額報酬，反映在規模成長上，旗下基金也深獲投資人愛戴，據最新統計，統一投信海內外主動式股票基金總規模在金龍年開春即突破900億元，其中，統一奔騰基金規模站上150億元歷史新高，搏得好采頭。

台股15日最高衝上18,725點，改寫歷史高點紀錄，後續漲幅稍有收斂，終場收18,644.57點。展望台股後市，統一投信表示，由於台股3月即將迎來新基金(ETF)募集潮，籌碼面上有助資金活水挹注。而基本面部分，隨供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求，全球商品貿易動能可望回升，加上 AI、高速運算等新興科技應用持續擴展，將增添出口成長動能；投資方面，半導體廠商維持先進製程投資，加上企業因應淨零與數位轉型趨勢，持續導入相關設備等，皆可望激勵投資，台股後市持續看好。