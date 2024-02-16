台中市霧峰區四德里長紀天富在2022年九合一選舉爭取連任成功，不料日前傳出因主動脈剝離緊急送醫，並於8日傳出憾事，病重不治身亡，享壽63歲。台中市民政局16日表示，依法須5月8日前完成補選，目前台中市選舉委員會暫定4月27日辦理霧峰區四德里里長補選。

紀天富於2018年首度投入四德里長選舉勝出，他平時為人海派爽快、熱心地方，服務受地方民眾肯定。直到2022年再度參選里長，因無其他人參選，同額競選，最後以1180票連任成功，不料日前傳出病逝。據了解，紀天富日前因主動脈剝離緊急送醫治療，但病情惡化，在8日去逝，享壽63歲。

民政局表示，紀天富8日上午病逝，按「地方制度法」第82條第4項規定，里長剩餘任期超過2年，依法須在3個月內，即5月8日前完成補選，目前台中市選舉委員會暫定4月27日辦理霧峰區四德里里長補選，明確日程尚待台中市選委會委員會議審議後公告。